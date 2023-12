Londres será sede de los premios The Best FIFA Football Awards 2023

La capital inglesa acogerá los premios The Best FIFA Football Awards™ de 2023. La ceremonia del próximo 15 de enero rendirá homenaje a lo mejor del futbol.

Lionel Messi y Alexia Putellas fueron algunos de los galardonados en la pasada edición. Esta ceremonia, que celebra su octava edición, premiará a los mejores jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras, aficionados, goles y gestos de deportividad en Londres (Inglaterra), una de las ciudades más entregadas al fútbol.

El próximo lunes 15 de enero, la familia del futbol mundial se dará cita en la capital inglesa, en un acto que rendirá homenaje a las figuras más destacadas del deporte más popular del planeta, así como a la afición y al mejor gol.

Londres acogió las ediciones de 2016 y 2017, por lo que la cita del próximo mes será la tercera ocasión en la que la ciudad alberga la ceremonia.

Los nominados de la octava edición de los premios The Best FIFA Football Awards™ se anunciaron el pasado septiembre. Un jurado internacional compuesto por cuatro grupos (seleccionadores, capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados que han votado en la página oficial de la FIFA) ha seleccionado a tres finalistas en la mayoría de categorías de entre las candidaturas preseleccionadas. En concreto, más de un millón de seguidores de todo el mundo han emitido su voto.

Las elecciones de cada uno de los grupos (seleccionadores, capitanes de selecciones nacionales, periodistas y aficionados) conforman el 25 % del total del voto, independientemente del número de votantes de cada uno.

La FIFA anunciará los finalistas de las categorías principales en las próximas semanas.

Durante la ceremonia, se hará entrega de los siguientes once premios:

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Premio The Best al Jugador de la FIFA

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA

Premio The Best al Guardameta de la FIFA

Premio Puskás de la FIFA (al mejor gol del año)

Premio a la Afición de la FIFA

Premio Fair Play de la FIFA

FIFA FIFPRO World11 Femenino

FIFA FIFPRO World11 Masculino

Consulte las reglas de adjudicación de los premios en este enlace.

Visite FIFA.com para conocer todas las novedades sobre los premios The Best FIFA Football Awards 2023™. Los seguidores pueden participar en el debate sobre los posibles ganadores mediante la etiqueta #TheBest.

