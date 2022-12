Selección Española: Luis de la Fuente fue presentado como nuevo entrenador

Una nueva inicia en la selección de España, pues este lunes Luis de la Fuente fue presentado como nuevo entrenador con un contrato hasta 2024 que expira en el momento en que ‘La Furia Roja’ termine su participación en la Euro, pero con opciones de renovar con miras al Mundial 2026.

En sus primeras palabras como estratega de España, De la Fuente mandó un mensaje de unidad y espera contar con apoyo de la afición.

"Quiero cercanía. No quiero 48 millones de seleccionadores y sí de 48 millones de futboleros. Quiero recuperar el orgullo de 2010. Recuperar el sentimiento, el orgullo y el honor. Volver a escuchar aquello de soy español, que seamos un equipo"

"Muchos años jugando en Primera, he vivido todo en el fútbol, llevo diez años en la Federación. He coincidido con dieciocho jugadores del último Mundial. Si hay alguien que tiene conocimiento el presente y el futuro del fútbol español, ese soy yo", señaló.

Además, le abrió la puerta a regreso de nombres importantes como el de Sergio Ramos y espera que Busquets siga en el equipo.

"Empieza una etapa nueva y todos los jugadores que son susceptibles de ser seleccionables tienen las puertas abiertas. Empezamos a trabajar para recabar información de todos. Tenemos un principio de una idea formada, pero nadie tiene las puertas cerradas

"No voy a entrar en debates de Ramos u otro jugador. ¿Busquets? Claro que me gustaría que siguiera. Tiene mucho que dar al fútbol español. No voy a mirar el carnet de identidad y sí su rendimiento. El techo es el trabajo, el ir partido a partido. Tengo absoluta confianza en el futbolista español. Hay veteranos y jóvenes que van a participar. Podemos ser campeones de todo y voy a trabajar para conseguirlo. El techo es llegar a lo más alto. Sé cómo piensan los futbolistas. No he tenido problemas con ellos. No hay vértigo alguno en hablar con ellos. Pido tiempo para demostrar lo que queremos hacer", sentenció.

Finalmente y muy contrario a lo que hacia Luis Enrique aseguró que no se meterá en redes sociales, no las lee, no tiene y toda la información se dará vía medios de comunicación.

De la Fuente era el técnico de la selección Sub21 de España. Otros nombres que se había barajado eran los de Roberto Martínez, quien acababa de desvincularse como seleccionador de Bélgica, y de Marcelino García Toral, ex del Athletic Bilbao.

