Serie A: Napoli no registró a Victor Osimhen; el nigeriano puede llegar a Arabia

Napoli tomó la decisión de no inscribir al nigeriano Victor Osimhen en la Serie A esta temporada. Con ello, quedan confirmado que el jugador no entra más en planes del club, que espera concretar su salida, probablemente rumbo al futbol árabe.

El atacante, quien desde hace meses deseaba salir de los napolitanos, buscaba tomar rumbo a la Premier League. Sin embargo, su fichaje con Chelsea no se concretó en el último momento, lo que deja a Osimhen con pocas opciones.

A menos que sea en mercados que sigan abiertos, como el de Arabia Saudita que se mantiene abierto hasta el próximo lunes, el nigeriano está en una situación complicada y difícilmente permanecerá en Europa, cuyo mercado cerró este viernes 30 de agosto en las ligas más populares.

Algo que, de momento, no parece inquietar a Napoli, que ahora cuenta con Romelu Lukaku. El belga portará el dorsal 11, según el registro del club en el cual Osimhen ya no aparece. El nigeriano no entrena con el grupo y no entra en las convocatorias de Antonio Conte.

De modo que su única opción es alguna "liga exótica" o quedarse sin actividad por seis meses hasta el mercado de invierno. Porque la alternativa de una reconciliación con la directiva y el cuerpo técnico luce casi imposible, según los reportes de la prensa europea.

