El Atlético de Madrid consumí sin lugar a duda el fracaso más grande en la Champions League, pues los colchoneros quedaron en último lugar en un grupo en el que a priori eran favoritos sobre el Porto, Bayer Leverkusen y Brujas.

Pese a la eliminación de Champions y no alcanzar a jugar ni siquiera Europa League, Diego Pablo Simeone no se ocultó, aceptó el fracaso y aseguró que no queda más que enfocarse en tratar de conseguir el doblete en LaLiga y Copa del Rey.

“Se reacciona con trabajo, con tranquilidad, viendo que en Europa nos generaron esta dificultad que vimos, que nos marcaron en todos los partidos, sobre todo en los de fuera de casa y no pudimos nosotros marcar. Trabajar en lo que nos queda, en LaLiga y la Copa del Rey.

Fueron superiores, nos ganaron bien. Quedamos últimos en el grupo merecidamente. Y nada, aprender. Europa queda atrás, viene LaLiga. El domingo esperamos recuperar fuerzas para hacer un partido bueno y seguir bien en LaLiga, como estamos”, señaló el estratega argentino en conferencia de prensa.

