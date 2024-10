Szczesny se dice listo para debutar con Barcelona este domingo ante Sevilla

Wojciech Szczęsny quiere jugar su primer partido con Barcelona. El portero confesó estar listo para disputar sus primeros minutos con el conjunto blaugrana y podría estar viendo actividad este domingo frente al Sevilla.

El portero polaco dejó el retiro para llegar al conjunto culé tras la lesión de rodilla que dejará a Marc-André Ter Stegen fuera toda la temporada. Ahora, a casi un mes de su fichaje, Szczęsny podría estar jugando su primer partido con Barcelona.

"Ya estoy listo. Me he preparado estas dos semanas para estar a punto. Si juego o no es una decisión del míster que debo respetar. Pero yo me entreno para jugar el partido y, mentalmente ya estoy preparado", comentó el polaco pata Tv3.

Hay que recordar que el portero de 34 años no juega un partido competitivo desde el 21 de junio del 2024 cuando disputó el partido de Eurocopa. En aquel partido recibió tres anotaciones ante Austria. A nivel club su último encuentro fue el 20 de mayo con la Juventus y también recibió tres goles ante Bolonia.

Además, el portero habló sobre los siguientes tres partidos del Barcelona pues, se estarán enfrentando al Sevilla, Bayern Munich y Real Madrid en partidos consecutivos. De acuerdo con Szczęsny, será un ‘buen reto’ para demostrar que son un equipo top en Europa.

"Al final todos los partidos son un test porque los campeonatos no se ganan o se pierden por un partido. Nos enfrentamos contra dos equipos tops en Europa, pero el Barça también es un equipo top a nivel continental. Será un buen reto, pero lo más importante son las victorias porque favorecen las buenas relaciones en la plantilla y te dan ventaja a la clasificación y por eso serán partidos importantes", finalizó.

