Ten Hag sobre Cristiano Ronaldo: 'Está de buen humor pese a jugar poco'

Cristiano Ronaldo se encuentra en un momento crítico en su carrera, pues ha perdido protagonismo en el Manchester United al grado de ya no saltar a la cancha como titular, de hecho, en el partido ante el Manchester City no tuvo minutos.

Sin embargo, el astro portugués sigue entrenando de la mejor manera como se le ha caracterizado a lo largo de su carrera e incluso mantiene la alegría pese a no jugar, según reveló el entrenador de los Red Devils, Erik ten Hag, en conferencia de prensa.

"Cuando estás aquí feliz o satisfecho, estando en el banquillo, no es el club en el que debes estar, particularmente en el caso de Cristiano. Es muy competitivo, como todos sabemos. No está contento, evidentemente, cuando no juega", señaló el neerlandés.

"Pero como he dicho, si debo repetirlo, se entrena bien, está de buen humor, está motivado y se da al máximo. Es eso lo que se espera de él", agregó.

Cristiano Ronaldo apunta a la titularidad en el encuentro de esta semana de la Europa League. El Manchester United se enfrentará al Omonia de Chipre y lo hará sin dos de sus centrales, Harry Maguire y Raphael Varane.

Actualmente los Red Devils se encuentran en la segunda posición del Grupo E por debajo de la Real Sociedad, equipo con el que cayó en la primera jornada de la Fase de Grupos, por lo que solamente tienen tres unidades mientras que los españoles tienen seis.

