Xavi explotó en contra del árbitro: 'Debería dar explicaciones de por qué no pitó el penalti'

La polémica se hizo presente en la Champions League. Durante el partido entre el Inter de Milán y el Barcelona, el árbitro decidió no marcar un penalti tras una mano clara de Dumfries dentro del área.

Es por ello que tras la derrota, el estratega del conjunto blaugrana explotó en contra del silbante, y aseguró que tuvo que explicar el porqué no pitó la pena máxima.

"Estoy indignado, el árbitro debería dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me las ha dado. Por eso creo que es injusto", señaló para la televisora Movistar.

Asimismo, Xavi mencionó que jugaron mejor que el club italiano, aunque no lograron igualar el marcador. "Hemos querido atacar los espacios. Hemos generado más que ellos, pero no hemos conseguido marcar", explicó.

Por último, el exjugador español indicó que en el partido fueron de menos a más, sin embargo, el Inter los sorprendió con su estrategia, aunque reiteró que no merecían irse con las manos vacías.

"Al principio nos ha costado la circulación, pero en la segunda mitad hemos mejorado. Hay que hacer autocrítica, nos quedan tres finales todavía y lo vamos a intentar seguro. Sabíamos que iban a jugar a la contra. Tal vez no nos esperábamos un bloque tan bajo. Nos hemos merecido el empate", concluyó.

