Thomas Müller niega que vaya a dejar la Selección de Alemania tras la Euro 2024

Thomas Müller todavía no piensa en retirarse de la Selección de Alemania. Así lo expresó el jugador de Bayern Munich, que está centrado en el reto que enfrentará con su país este verano en la Eurocopa 2024, torneo en el que los teutones llegan entre los candidatos al título.

"Nunca estuve cerca de dejarlo, tal vez estuve cerca de decir adiós, porque no sabía si volvería a estar en la selección nacional. Por eso aproveché la entrevista para reflejar mis emociones", declaró en conferencia de prensa, en referencia a sus palabras de aparente despedida luego de la Copa Mundial 2018, tras la cual estuvo dos años sin ser convocado por decisión del entonces técnico Joachim Löw.

En este contexto, habló sobre el caso de Toni Kroos, quien sí se despedirá del combinado nacional después del torneo de la UEFA. "Todavía no hemos terminado y no le he dicho adiós. Nos conocemos muy bien, tanto en privado como en el campo. Puedo sentir mucho la forma en que se comporta y juega", declaró Müller.

Sobre las expectativas de cara a la Euro, el delantero de 34 años consideró que todo el grupo dirigido por Julian Nagelsmann tiene esa motivación por buscar el título. "Estoy contento con los resultados de marzo porque tenemos que creer que podemos vencer a un gran rival. Nuestros jugadores juegan al más alto nivel internacional", declaró en referencia a las victorias 2-0 ante Francia y 2-1 contra Países Bajos en un par de amistosos.

“No tenemos que escondernos, pero tampoco tenemos que fingir que todo nos está pasando a nosotros. Se trata de darle a nuestro potencial la oportunidad de tener éxito", finalizó.

