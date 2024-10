Tomás Roncero carga contra Mbappé tras el Clásico: 'Esto no es París'

El Real Madrid vivió un amargo Clásico tras caer 0-4 ante el FC Barcelona, un resultado que dejó tocados tanto a jugadores como a aficionados. Tras el encuentro, el periodista madridista Tomás Roncero no dudó en criticar a Kylian Mbappé, quien desaprovechó varias oportunidades para marcar.

El francés se quedó sin goles, con varias de sus llegadas anuladas por posición adelantada debido a la línea defensiva adelantada de los de Hansi Flick. Incluso, una de las jugadas en la que logró definir terminó siendo anulada por el VAR, sumando un total de doce fuera de juego en el partido.

En “El Carrusel”, Roncero no ocultó su descontento con el capitán de la selección francesa.

“Yo no he traído a Kylian Mbappé al Madrid para fallar lo que ha fallado hoy”, declaró visiblemente molesto. Su mensaje para el delantero fue claro y contundente: “O espabilas o empiezas a entender que esto es el Madrid, no es París”.

