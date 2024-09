Tottenham Hotspur goleó al Manchester United en el 'Teatro de los Sueños"

¡Teatro de las pesadillas! Manchester United vuelve a caer goleado en un partido ante un equipo del Big Six, hace no muchas jornadas el Liverpool llegó al campo de Old Trafford para golear a los Red Devils, algo que replicó este domingo el Tottenham Hotspur.

El cuadro dirigido por Erik Ten Hag comenzó perdiendo muy rápido, a los tres minutos de juego, gracias a un gol de Brennan Johnson, ante la premura y loa presión, el Man U se quedó con un hombre menos justo antes del cierre del primer tiempo, cuando Bruno Fernandes se hizo expulsar.

Una vez iniciado el primer tiempo, Dejan Kulusevski amplió la diferencia gracias a un gran centro por el costado de la izquierda, los Spurs aprovecharon la mala salida de André Onana para definir y marcar el segundo tanto del encuentro.

A pesar de que el United fue mejor por un periodo de tiempo, donde se acercaron al arco de Vicario y pusieron en predicamento a los Spurs, Dominik Solanke ingresó al terreno de juego y, cuando más presionado estaba el Tottenham, la pelota parada terminó por sellar el triunfo en favor de los Londinenses.

Con este resultado, el Manchester United cae a la posición 12 de la tabla, mientras que el Tottenham Hotspur sube a la octava posición y se pone a cinco puntos del Liverpool, equipo que lidera la Premier League.

