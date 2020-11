Van Basten: 'Messi y Griezmann están jugando mal, como unos pasteleros'

Marco Van Basten no se guardó nada y criticó el mal momento futbolístico por el que pasan Lionel Messi y Antoine Griezmann con el Barcelona.

"Está jugando simplemente mal. Él y Griezmann están jugando como unos pasteleros", mencionó para 'Ziggo Sport'.

De igual forma, el histórico neerlandés recalcó los problemas extra cancha que han tenido, razones por las que han desminuido su nivel en la cancha.

"No está contento (Messi) con la situación en Barcelona y sus alrededores. Y luego también ese lío con Griezmann. Y sin duda, le molestará el hecho de que no haya público. Es una acumulación. No vemos a la persona que conocemos", agregó.

Además, el exjugador del AC Milan también se dio el tiempo de 'reventar' a Ter Stegen por su último error ante el Atlético de Madrid.

"Ese portero, ese portero... Sigo viendo a los porteros salir de su portería, pensando: quédate en la línea de gol. Todavía no había peligro. Había dos defensas más de pie, no debería haber hecho eso en absoluto. ¿Por qué está ahí ese portero? Eso no se puede explicar", manifestó.

