Vasco da Gama: Entrenador encaró a grupo de aficionados que irrumpieron en el entrenamiento

Vasco da Gama atraviesa un complicado panorama después de la eliminación de la Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia en Octavos de Final y ser goleado por el Gremio (4-0) en la liga brasileña, teniendo como consecuencia encontrar al equipo en posiciones de descenso.

Antes esto, un grupo de aficionados de la barra 'Ira Jovem' irrumpieron en el entrenamiento del equipo en busca de explicaciones y reclamos ante jugadores y cuerpo técnico, a lo que el estratega, Ricardo Sá Pinto, dio la cara por el club encarando a los seguidores un tanto molestos por la situación.

"Durante la semana de entrenamiento, durante el almuerzo, en el descanso o en su vida privada: tengo un grupo fantástico. Soy el mayor responsable de esto. Si no logro encauzar la situación, seré el primero en irme. Calma, calma, calma. Hay una serie de factores que no nos favorecieron. No ganamos muchos partidos porque tuvimos mala suerte. Siempre ha sido cuestión de detalles", dijo el técnico portugués en la discusión con el grupo de aficionados.

El entrenador portugués llegó en octubre para tomar las riendas del Vasco de Gama y solo ha conseguido ganar un par de los 11 partidos que ha dirigido.

