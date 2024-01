Xavi aceptó que Barcelona se complicó ante Barbastro: "Pero estamos en octavos"

Lo que parecía una victoria firme y de trámite para Barcelona, terminó por convertirse en un partido sufrido para cerrar el pase a Octavos de Final de la Copa del Rey. Los blaugranas ganaban 0-2 después de 50 minutos, pero el tanto de Adriá de Mesa al 60' regresó al Barbastro a la pelea.

El penal de Robert Lewandowski al 88' le regresó la ventaja a los catalanes, pero Marc Prat Serrano una vez más acercó a los de Segunda División en la compensación. "Hemos sufrido un poquito. Hemos hecho una primera parte muy seria. Parecía sentenciado, pero estos partidos siempre se complican".

"Se nos ha complicado más de la cuenta. Estamos en octavos, que era el objetivo", declaró Xavi Hernández en conferencia de prensa al final del encuentro, y aceptó que la complicación llegó únicamente por errores propios.

"Las faltas de concentración. Era un partido controladísimo. El gol mal anulado. Se nos complica por errores nuestros", y fue mesurado en cuanto a la actuación del árbitro. "El penalti no lo he visto. Me dicen que el gol de Joao es legal. Es una pena que no tengamos VAR en esta competición. No entiendo que no haya VAR en esta competición, aunque sean campos de menor categoría".

"Creo que hemos hecho un buen partido, pero nos volvemos a despistar. Y un error te puede valer un título. No hemos de regalar tanto como regalamos. Creo que, en general, es un partido positivo", reiteró el estratega de los blaugranas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WREXHAM VENCIÓ AL SHREWSBURY TOWN Y AVANZA EN LA FA CUP