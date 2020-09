Yaya Touré: Separado de un partido benéfico por escándalo sexual

Yaya Touré se metió en problemas después proponer llevar 19 trabajadoras sexuales para un partido benéfico organizado por la Unicef.

De acuerdo con TyC Sports, los demás invitados se molestaron y pidieron que el marfileño no disputara el partido.

Aunque no fue todo, pues Touré también mandó un video íntimo en un grupo de WhatsApp, grabación que borró rápidamente y se disculpó.

"Un contenido inapropiado fue compartido en un grupo privado. El mensaje fue borrado con rapidez y se disculpó. Soccer Aid for Unicef evaluó lo sucedido con él y decidieron que no participara en el evento de este año. Midió mal y creemos que este comportamiento no se corresponde con los valores del evento y la causa. Así, pensamos que lo correcto es que de un paso atrás y no participe en el partido de este año", mencionó un portavoz de la Unicef.

El encuentro será el próximo domingo para recaudar dinero para la fundación, y se disputará en el Old Trafford.

