Zlatan Ibrahimovic, sobre golpe a Azpilicueta: 'No tiene hue...; lo volvería a hacer'

En el pasado juego entre España y Suecia, La Furia Roja aseguró su lugar en la siguiente Copa del Mundo al derrotar a los escandinavos por la mínima diferencia.

En dicho encuentro, Zlatan Ibrahimovic, recibió la tarjeta amarilla que le impedirá jugar la Semifinal del Playoff de Reclasificación europea, por un contacto sin balón a César Azpilicueta y fue el propio Zlatan el que aclaró el por qué de esta agresión.

"Azpilicueta hizo una tontería a un compañero mío. Fue una estupidez, pero aun así lo hice para que entendiera: No se hace eso, joder. No tienes huevos para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí. Por eso lo hice", reveló Ibrahimovic en entrevista para The Guardian.

"¿Qué puede decir? No me lo dirá a mí, pero sí a mi compañero, que no hará nada porque es demasiado bueno. No estuvo bien por mi parte, pero aun así lo haría. Así soy yo. No me avergüenza decirlo", añadió.

El delantero del Milan, además aseguró que no se arrepiente, pues en una situación similar lo volvería a hacer.

"Se trata de hacer entender al tipo que no se toma el pelo a alguien que está tirado (en el suelo). No se ataca a un perro que no ladra. Ataca al que puede hacer algo. Es demasiado fácil meterse con mis compañeros de equipo, que tienen 20 años y son muy buenos chicos. Espero que ahora lo entienda", declaró Ibra al diario inglés.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SERGIO RAMOS FUE CONVOCADO POR PRIMERA VEZ CON PSG PARA EL DUELO CONTRA EL CITY