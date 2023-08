Antonio Mohamed propone que la Leagues Cup sea un torneo de pretemporada para la Liga MX

Para Antonio Mohamed, técnico de Pumas, la Leagues Cup tiene muchos detalles que mejorar. Además de que para él, los equipos de la MLS tienen ventajas sobre los de la Liga MX, que quedaron todos eliminados y por diferentes factores.

"Hay muchos factores, primero que es la primera experiencia de cómo se juega y cómo es, después ser visitante es un atenuante importante, estar todo el tiempo viajando y el rival está descansado, tienen demasiadas ventajas, pero las reglas estaban puestas, pero fue la primera experiencia, ya para la segunda se estará preparado sabiendo cómo es, pero es una competencia digna con mucho por mejorar", dijo.

En tanto, el 'Turco' explicó que para él es un torneo que puede dejar cosas buenas, pero podría considerarse jugar como pretemporada y no cortar el torneo mexicano.

"Es una experiencia diferente, me parece que esa experiencia se podría hacer mucho mejor con nosotros en pretemporada para ponerse a punto y después iniciar la liga, porque lo puedes empezar como pretemporada y no hacer la pretemporada, jugar tres fechas y otra vez afuera un mes, es una sugerencia. "Uno ve porque jugar tres jornadas, cortar el torneo y volver a empezar. Total los de Estados Unidos están en ritmo, entonces utilizarlo como una pretemporada y no cortar el torneo, hay muchas cosas para mejorar y seguramente se han de sacar cosas buenas, pero son las más a mejorar", expresó.

