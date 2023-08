Equipos de MLS aplastaron a los de la Liga MX en la Leagues Cup

Se apoderan del torneo. Los equipos de la MLS se han comido por completo a los equipos de la Liga MX de cara a estos Cuartos de Final. Ya que no solamente cuentan con más representantes en esta etapa, también cuentan con más rubros dominados en lo que va del torneo.

A nivel individual, la MLS ha demostrado su calidad al tener en su poder 13 rubros de desempeño en lo que va de la Leagues Cup. Ejemplo de esto es que los goleadores del torneo son Lionel Messi del Inter de Miami y Bongokuhle Hlongwane del Minnesota United con 7; además, tienen al mejor asistidor, al jugador con más tiros a gol, el que más centros genera, al portero que más ataja, a los que más balones recuperan y a los que más destacan en un 1 vs 1 en ofensiva.

A nivel colectivo, la situación no cambia mucho debido a que también son ellos los que llevan la batuta con la participación del New York Red Bull, el Houston Dynamo y el Minnesota United, este último equipo es el único que se mantiene en pie de los tres mencionados; sin embargo, atrás de ellos está muy cerca el Inter de Miami.

Por su parte, los equipos de la Liga MX únicamente tienen dominio en 11 rubros (cuatro individuales y siete colectivos); sin embargo, los equipos qué resaltan en los diferentes apartados ya se encuentran eliminados de dicho torneo, por lo que solamente será cuestión de tiempo para que les sean arrebatados por la liga estadounidense.

La única excepción es el 1 vs 1 exitoso en defensiva, ya que Jonathan Perlaza del Querétaro Aún se mantiene con vida en la competición, por lo que podría mantenerse en el primer puesto de cara a las últimas tres fases del campeonato. Otro equipo que también se mantiene vivo en la Leagues Cup es Monterrey, Pero ellos únicamente cuentan con el dominio de Germán Berterame en los tiros a gol que llegaron a portería con ocho; sin embargo, el delantero argentino se fracturó el pie y ya no está disputando más este torneo.

RUBROS DOMINADOS LIGA MX (4):

PASES ACERTADOS: Álvaro Fidalgo (América) con 390

BALONES RECUPERADOS EN DISPUTA: Jesús Angulo (Tigres) con 20

TIROS A GOL QUE LLEGARON A PORTERÍA: Germán Berterame (Monterrey) con 8

1vs1 EXITOSOS DEFENSIVA: Jonathan Perlaza (Querétaro) y Jesús Angulo (Tigres) con 11

EQUIPOS (7):

GOLES: Toluca con 14

PASES ACERTADOS: América con 2102

TIROS A GOL: Toluca con 55

TIROS A GOL QUE LLEGARON A PORTERÍA: América con 24

CENTROS: Tigres con 92

CENTROS ACERTADOS: Tigres con 30

1vs1 EXITOSOS DEFENSIVA: Toluca con 58

RUBROS DOMINADOS MLS (13):

GOLEADOR: Leo Messi (Inter Miami) y Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United) con 7

ASISTENCIAS: Jesús Bueno con 7

PARTICIPACIÓN EN GOL: Leo Messi (Inter Miami) con 7

TIROS A GOL: Juan Hernandez (Columbus) con 16

TIROS A GOL QUE LLEGARON A PORTERÍA: Leo Messi (Inter Miami) con 8

CENTROS: Álvaro Barreal (FC Cincinnati) con 19

CENTROS ACERTADOS: Álvaro Barreal (FC Cincinnati) con 9

1vs1 EXITOSOS OFENSIVA: Emanuel Reynoso (Minnesota United) con 24

1vs1 EXITOSOS OFENSIVA QUE TERMINARON EN GOL: Emanuel Reynoso (Minnesota United) con 4

RECHACES: Sean Nealis (Red Bull) con 45

BALONES GANADOS EN ÁREA PROPIA: Zac McGraw (Portland Timbers) con 20

BALONES GANADOS EN ÁREA RIVAL: Julián Carranza (Philadelphia Union) con 12

ATAJADAS: Drake Callender con 16

EQUIPOS (8):

BALONES RECUPERADOS EN DISPUTA: New York Red Bull con 104

ASISTENCIAS: Minnesota United con 10

1vs1 EXITOSOS OFENSIVA: Minnesota United con 41

1vs1 EXITOSOS OFENSIVA QUE TERMINARON EN GOL: Minnesota United con 6

RECHACES: New York Red Bull con 236

BALONES GANADOS EN ÁREA PROPIA: Houston Dynamo con 66

BALONES GANADOS EN ÁREA RIVAL: Nashville SC con 40

ATAJADAS: New England Revolution y Houston Dynamo con 17

EQUIPOS DE LA LIGA MX ELIMINADOS POR LA MLS: 13

EQUIPOS DE LA MLS ELIMINADOS POR LIGA MX: 8

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL DIRECTOR DEL TOLUCA RECONOCIÓ QUE FUE UNA BUENA EXPERIENCIA LA LEAGUES CUP