El director del Toluca reconoció que fue una buena experiencia la Leagues Cup

Nadie más habla por Toluca. Santiago San Román, director de futbol del Toluca, comentó que la experiencia que tuvo el equipo en la Leagues Cup fue positiva, por lo que invitó al resto de directivos a que si van a dar su opinión de este torneo, lo hagan de manera individual y no colectiva.

Después de que José Antonio Noriega (presidente de Rayados) externó que hablaba por todos los equipos mexicanos al quejarse de la mala organización y las injusticias que han sufrido en la Leagues Cup, Santiago San Román le pidió que así como ellos no hablan por Monterrey, que él no hable por Toluca: "Veía a José Antonio Noriega hablando a nombre de los equipos de la Liga MX, yo le pediría con todo respeto, nosotros no hablamos de Monterrey, que él no hable del Toluca, y nuestra experiencia fue buenísima y fuimos uno de los equipos que más kilómetros se desplazó".

El directivo del equipo 10 veces campeón del futbol mexicano, también habló sobre las acusaciones arbitrales que está sufriendo este torneo; "Desde mi opinión, para nada sentí que se quisiera favorecer desde el punto de vista arbitral a los equipos de MLS, yo creo que tampoco es tanto un tema de percepciones, vi un gol que le anulan a un equipo mexicano clarísimo, que está mal anulado, pero después de eso no había alguna otra falla descarada, por así decirlo, que nos dé para pensar eso". (2:52-3:52)

"Para nosotros es muy cómodo de repente echar culpas y no hacernos responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer, por supuesto que en ese tenor, pues sí puedes encontrar culpables, que si el arbitraje, que si la organización, yo creo que falta un poquito más de autocrítica, de hacernos responsables de las cosas que hacemos bien y que dejamos de hacer en vez de en vez de buscar que alguien más tiene la culpa del rendimiento que tienen nuestros equipos", agregó San Román.(2:52-3:52)

Finalmente San Román aclaró una vez más que los únicos que tienen la facultad para hablar en representación de Toluca, son los que integran al equipo escarlata: "Ni José Antonio Noriega, ni ningún otro directivo va a hablar por Toluca, por el Deportivo Toluca solo hablamos los jugadores, el cuerpo técnico y los directivos del Deportivo Toluca, entonces ni él ni nadie nos va a arrastrar a quejas o a malas experiencias, que si lo dice, será por algo, pero nosotros no somos parte de eso" (9:53- 10:24)

