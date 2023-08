Josef Martínez se 'burla' de los equipos mexicanos: 'Se fueron a casa no tan fácil ni tan felices'

La Leagues Cup continúa con los Cuartos de Final y con el dominio de la MLS sobre la Liga MX. Seis equipos estadounidenses quedan vivos por sólo dos mexicanos. Ante esta situación, el delantero de Inter Miami, Josef Martínez decidió 'burlarse' de los clubes aztecas.

En conferencia de prensa previo a su partido de Cuartos de Final ante Charlotte, el delantero colombiano fue cuestionado con respecto a la eliminación de los equipos mexicanos. Martínez aseguró que los clubes aztecas regresaron a casa tristes y les deseó suerte para la próxima.

“Dijeron que venir aquí era muy fácil, creo que se fueron a casa no tan fácil ni tan felices pero bueno, esperemos que para la próxima les vaya mejor”, comentó el delantero de Inter Miami.

Sólo Rayados de Monterrey y Gallos de Querétaro quedan en la Leagues Cup representando a la Liga MX, mientras que la MSL aún tiene a Nashville, LAFC, Philadelphia, Charlotte e Inter Miami y ya aseguró tener dos equipos en las Semifinales.

Cabe destacar que la MLS no sólo no tuvo que viajar al ser sede del torneo, sino que también tuvo once equipos más que la Liga MX al inicio del certamen.

