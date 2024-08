Gustavo Lema destaca la actitud de Pumas para reponerse a Rayados: "Estábamos mentalizados"

Luego de clasificar a Dieciseisavos de Final de Leagues Cup, el director técnico de Pumas, Gustavo Lema, destacó el carácter de su equipo para poder dejar en el camino a Rayados de Monterrey. Asimismo, el estratega también señaló que no tuvieron un buen partido, sin embargo, sus dirigidos mostraron personalidad para superar al cuadro regiomontano.

Tras ir 1-0 y con un claro dominio de Monterrey, los Felinos parecían estar al borde de la eliminación. Pero un gol de Rogelio Funes Mori en el minuto 80 y un heroico Julio González en la tanda de penaltis los rescató y les dio su pase a 16vos, instancia en la que enfrentarán a Vancouver Whitecaps.

“Estábamos mentalizados para pasar esta prueba contra un rival difícil, que trabaja muy bien y al final se dio. Rescato la personalidad y la entrega que tuvieron los jugadores para dar vuelta a una situación que estaba muy complicada con el 1-0”, comentó Lema tras superar a Rayados.

El gol del empate llegó con un cabezazo del ‘Mellizo’ tras un centro de Robert Ergas, quienes entraron de cambio en la parte complementaria. Sobre esto, Gustavo comentó que estas modificaciones dieron resultado, pero aclaró que no fue un buen partido, pues ni con el cambio de parado pudieron tener el dominio durante el juego.

“Desde el banco tratamos de hacer cambios tácticos, de dibujo, porque no veía al equipo bien y aún no teníamos el control del partido. Mejoramos por la necesidad de ir al frente, pero la realidad es que no fue un buen partido”, agregó.

