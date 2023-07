Leagues Cup 2023: Todo lo que debes saber, formato, participantes, calendario y reglamento

El futbol mexicano va tras el sueño americano. La Liga MX entrará en pausa debido a que sus 18 equipos viajarán a los Estados Unidos para competir en la Leagues Cup, el cual será un torneo oficial que contará con bastantes características de las competiciones estadounidenses.

Después de tres jornadas, todos los integrantes de la Liga MX deberán de dejar atrás el Apertura 2023 para concentrarse en la Leagues Cup. Este torneo juntará a 47 equipos entre México (18) y Estados Unidos (29), los cuales serán divididos en grupos repartidos entre la zona Oeste, Centro, Sur y Este, algo muy común en los deportes del país de las Barras y las Estrellas.

Cada una de estas zonas contará con representantes de ambos países, los cuales a su vez están repartidos en tres grupos (en el caso de la Oeste) o cuatro (Centro, Sur y Este) conformados por tres equipos, los cuales buscarán colocarse dentro de los primeros dos puestos para amarrar su pase a los 16avos de Final, y posteriormente, seguir avanzando hasta llegar a la Final el 19 de agosto.

Además, los duelos de Fase de Grupos que terminen en empate, deberán irse a penaltis, pues el ganador de esta tanda obtendrá un punto extra, que servirá para definir a quienes avancen a la siguiente ronda.

Cabe destacar que los únicos equipos que arrancarán más tarde su participación, específicamente el 2 de agosto en los Dieciseisavos de Final, son Pachuca por parte de la Liga MX y el LAFC por parte de la MLS. Esto se debe a que ambas instituciones portaban el título de vigentes campeones de sus respectivas Ligas cuando se hizo oficial el formato de esta competición.

Sin lugar a dudas, este torneo buscará llamar la atención de los aficionados de ambos países, por lo que la presencia de jugadores que pasaron por las cinco grandes Ligas será fundamental. Por esa razón, la MLS llegará con Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba (a falta de anuncio oficial), Lorenzo Insigne, Xherdan Shaqiri, Roman Bürki, Carlos Vela y Giorgio Chiellini, mientras que la Liga MX contará con André-Pierre Gignac, Rogelio FUnes Mori, Julián Quiñones, Juan Dinenno, Uriel Antuna y Alexis Vega, entre muchos otros.

FORMATO LEAGUES CUP

Formato de la Copa del Mundo: El torneo se desarrollará en un formato similar al de la Copa del Mundo de la FIFA. Comenzará con una fase de grupos, donde los equipos competirán dentro de sus grupos asignados. Los mejores equipos de cada grupo avanzarán a las rondas de eliminación, que culminarán en la Final.

Fase de grupos: Cada club jugará un mínimo de dos partidos en la Fase de Grupos. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las rondas de eliminación.

Rondas de eliminación: Después de la Fase de Grupos, el torneo se decidirá a través de rondas de eliminación de un solo juego. Esto incluye los Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y la Final.

Calificación para la Concacaf Champions League: El equipo que termine en tercer lugar, así como los dos equipos que lleguen a la Final, calificarán para la Concacaf Champions League, que es el torneo de clubes más prestigioso de la región. El ganador de la Leagues Cup se saltará directamente a la Ronda de 16 de la Concacaf Champions League

Grupos Leagues Cup

OESTE

Oeste 1: Tigres UANL, Portland Timbers y San Jose Earthquakes.

Oeste 2: Monterrey, Real Salt Lake y Seattle Sounders.

Oeste 3: LA Galaxy, León y Vancouver Whitecaps.

CENTRAL

Central 1: América, Columbus Crew y St. Louis City.

Central 2: Puebla, Minnesota United y Chicago Fire.

Central 3: Guadalajara, Cincinnati y Sporting Kansas City.

Central 4: Nashville, Toluca y Colorado Rapids.

SUR

Sur 1: Austin FC, Mazatlán y FC Juárez.

Sur 2: Santos Laguna, Orlando City y Houston Dynamo.

Sur 3: Cruz Azul, Inter Miami y Atlanta United.

Sur 4: FC Dallas, Necaxa y Charlotte FC.

ESTE

Este 1: Philadelphia Union, Tijuana y Querétaro.

Este 2: CF Montréal, Pumas UNAM y D.C. United.

Este 3: New York City, Atlas y Toronto.

Este 4: New York Red Bulls, San Luis y New England Revolution.

¿Cuándo se jugará la Leagues Cup 2023?

Fase de Grupos: Del 21 de julio al 31

Dieciseisavos de Final: Del 2 al 5 de agosto

Octavos de Final: Del 6 al 9 de agosto

Cuartos de Final: 11 y 12 de agosto

Semifinales: 15 de agosto

Final y partido por el 3er lugar: 19 de agosto

Calendario completo de la Fase de Grupos de la Leagues Cup

21 DE JULIO

18:00 HRS Orlando City vs. Houston Dynamo - Exploria Stadium

18:00 HRS Cruz Azul vs. Inter Miami - DRV PNK Stadium

19:00 HRS FC Dallas vs. Charlotte - Toyota Stadium

18:30 HRS Austin vs. Mazatlán - Q2 Stadium

20:30 HRS León vs. Vancouver - BC Place

22 DE JULIO

17:30 HRS Montreal vs. Pumas - Stade Saputo

17:30 HRS New York Red Bulls vs. New England Revolution - Red Bull Arena

18:00 HRS Philadelphia Union vs. Xolos de Tijuana - Subaru Park

19:30 HRS Real Salt Lake vs. Seattle Sounders - America First Field

20:00 HRS Portland Timbers vs. San José Earthquakes

23 DE JULIO

17:00 HRS New York City FC vs. Atlas - Citi Field Stadium

17:30 HRS Cincinnati vs. Sporting Kansas City - TQL Stadium

17:30 HRS Columbus Crew vs. St. Louis - Lower.com Field

18:30 HRS Nashville vs. Colorado - GEODIS Park

19:00HRS Puebla vs. Minnesota - Allianz Field

25 DE JULIO

17:30 HRS Inter Miami vs. Atlanta United - DRV PNK Stadium

18:00 HRS Santos vs. Houston Dynamo - Shell Energy Stadium

18:30 HRS Dallas vs. Necaxa - Toyota Stadium

18:30 HRS Mazatlán vs. FC Juárez - Q2 Stadium

20:30 HRS LA Galaxy vs. León - Dignity Health Sports Park

26 DE JULIO

17:30 HRS Atlético de San Luis vs. New England Revolution - Gillette Stadium

17:30 HRS Montreal vs. D.C. United - Stade Saputo

17:30 HRS New York City FC vs. Toronto - Red Bull Arena

17:30 HRS Philadelphia Union vs. Querétaro - Subaru Park

19:30 HRS Monterrey vs. Real Salt Lake - America First Field

20:00 HRS Tigres vs. Portland Timbers - Providence Park

27 DE JULIO

18:00HRS Chivas vs. Cincinnati - TQL Stadium

18:30HRS Minnesota United vs. Chicago Fire - Allianz Field

18:30HRS Nashville vs. Toluca - GEODIS Park

20:00HRS América vs. St. Louis - CITYPARK

29 DE JULIO

17:30 HRS Necaxa vs. Charlotte - Bank of America Stadium

17:30 HRS Santos vs. Orlando City - Exploria Stadium

18:00 HRS Cruz Azul vs. Atlanta United - Mercedes-Benz Stadium

18:30 HRS Austin FC vs. FC Juárez - Q2 Stadium

20:30 HRS LA Galaxy vs. Vancouver - Dignity Health Sports Park

30 DE JULIO

17:00 HRS Pumas vs. D.C. United - Audi Field

17:30 HRS Atlas vs. Toronto - BMO Field

17:30 HRS Xolos de Tijuana vs. Querétaro - Subaru Park

17:30 HRS New York Red Bulls vs. Atlético de San Luis - Red Bull Arena

19:00 HRS Monterrey vs. Seattle - Lumen Field

21:00 HRS Tigres vs. San José Earthquakes - PayPal Park

31 DE JULIO

18:00HRS América vs. Columbus Crew - Lower.com Field

18:30HRS Puebla vs. Chicago Fire - SeatGeek Stadium

19:30HRS Toluca vs. Colorado - Dick's Sporting Goods Park

20:00HRS Chivas vs. Sporting Kansas City - Children's Mercy Park

TRANSMISIÓN DE LA LEAGUES CUP

Transmisión en vivo a través de la aplicación Apple TV: Como parte de la asociación de 10 años de la Major League Soccer con Apple, todos los partidos de la Leagues Cup se transmitirán en vivo a través de la aplicación Apple TV. Esto significa que los fanáticos de todo el mundo podrán seguir el torneo.

Algunos partidos también serán transmitidos en México por Televisa, TV Azteca, TUDN y Vix+.

Curiosidades de la Leagues Cup

*En el caso de los partidos de la Fase de Grupos, en caso de terminar con empate en los 90 minutos reglamentarios, se disputará tanda de penaltis, que otorgará al vencedor un punto extra.

*Pachuca y LAFC son los únicos equipos que ya están instalados en los Dieciseisavos de Final, ya que fueron los Campeones de sus respectivas Ligas cuando se diseñó el formato de la Leagues Cup.

*Los grupos de los 45 equipos participantes en la Fase de Grupos están divididos muy al estilo del deporte estadounidense, es decir, en zonas Oeste, Central, Sur y Este.

*De los 47 equipos participantes en la Leagues Cup, 18 son de la Liga MX y los restantes 29 de Estados Unidos y Canadá.

*El reglamento de competencia señala que califican a los Dieciseisavos de Final los dos equipos con mejor puntuación de cada sector.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS CHÁVEZ: SE COMPLICAN NEGOCIACIONES ENTRE PACHUCA Y DINAMO DE MOSCÚ