La Leagues Cup está a un partido de finalizar y tendrá una final de equipos de MLS. Inter Miami se verá las caras con Nashville el próximo sábado. A pesar de tener una final de equipos estadounidenses, Lionel Messi decidió elogiar a la Liga MX.

En conferencia de prensa, el astro argentino decidió dar buenos comentarios con respecto a los equipos mexicanos y jugadores de la Liga MX, asegurando que han ayudado a la MLS a seguir creciendo.

"Me tocó competir contra equipos mexicanos que tienen un buen nivel, una liga competitiva que tiene grandes jugadores a nivel mundial, no solo a nivel de México, se demostró que se tiene un gran nivel, hoy en día le pueden competir de igual a igual a equipos mexicanos, se dio así para seguir creciendo y no quedarnos con lo que hicimos sino apuntar más alto."

Ahora Inter Miami se prepara para enfrenar el último partido del torneo con la esperanza de ganar el primer título en la historia del club. Con respecto a esto, Messi aseguró que desde su llegada decidieron dejar atrás el mal paso y concentrarse en mejorar el equipo con nuevos objetivos.

"Desde que empezó esta competición sabíamos que era un comienzo de cero, había llegado un entrenador nuevo, venían otros jugadores y nos adaptamos gracias a la ayuda de los compañeros, era una posibilidad de cambiar las cosas después de los últimos resultados y era una linda oportunidad para empezar a cambiar eso y empezar a cambiar objetivos difíciles."

