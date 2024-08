Martín Anselmi se va triste tras eliminación de Cruz Azul en Leagues Cup; asegura que no hay pretextos

Cruz Azul fue eliminado de la Leagues Cup por Mazatlán. Un duro golpe para el estratega Martín Anselmi, quien argumentó tristeza por la no clasificación del torneo.

“Más allá del resultado, nosotros queríamos llegar hasta el último día, ese era nuestro objetivo. Es la tristeza de no conseguir el resultado; mis jugadores tienen esa valentía de revertir un resuelto adverso de ir abajo 2-0”, Martín Anselmi.

Al ser cuestionado sobre los errores que hubo en el partido ante los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, el timonel celeste señaló que analizará minuciosamente el encuentro.

“Quiero ver el partido de vuelta para ver en qué me equivoqué, créeme que cuando ganamos veo en qué nos equivocamos, siempre hay algo para corregir”, declaró.

Por otra parte, Martín Anselmi aseguró que no hay pretextos para decir que se les fue de las manos el boleto a la siguiente ronda, menos por las distancias.

“Si afecta o no afecta, la verdad no es algo que me interese, porque si te digo que afecta sería una excusa y nosotros venimos a este torneo aceptando como es el torneo, es real que va sumando desgaste, pero también es bonito convivir. Más allá de que quizá sí, así son las reglas del torneo, toca”, finalizó.

