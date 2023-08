Sebastián Córdova previo al Clásico Regio: "Tigres siempre va a ser favorito"

Tigres siempre es favorito. Sebastián Córdova señaló que los felinos siempre son amplios favoritos en un Clásico Regio, por lo que en este duelo que tendrán en la Leagues Cup no será diferente.

"Yo creo que siempre el favorito va a ser Tigres, aunque haya bajas o no (en Monterrey), nosotros sabemos que es un equipo bueno, y también la rivalidad que tenemos, entonces nosotros salimos como siempre lo hemos venido haciendo, a ganar y a disputar bien este torneo para poder ser campeones", sentenció Córdova.

Hay que recordar que el jugador de 26 años fue determinante en el último partido contra los Rayados, ya que él fue el encargado de anotar el gol de la victoria e incluso en redes sociales ser señalado como el culpable de todos los cambios que sufrió la institución vecina.

"He visto bastantes cosas en redes sociales de eso, obviamente me tocó a mí ser el causante, creo que fue más por el resultado, mañana vamos a buscar el resultado igual y pues sí vienen más causas pues ni modo nosotros queremos el Campeonato"

Cabe destacar que este Clásico Regio tendrá un sabor especial, ya que será la primera ocasión que esta rivalidad se lleve a cabo en este torneo. "Ahora sí que nos toque siempre, vamos a buscar la victoria. Te lo vuelvo a decir, que bueno que nos tocó Monterrey, surge ahora otro nuevo capítulo contra ellos, entonces el día de mañana sabremos si seguimos nosotros como favoritos o ellos", comentó el jugador felino.

Finalmente, el mexicano dejó claro que aún no sabes si será titular, pero ya se encuentra en mejor forma física: "Muy bien, creo que se ha venido haciendo lo que se platicó (sobre su recuperación) el ir jugando de a poco para regresar a estar al 100%. De mañana todavía no sabemos, no ha dado alineación ni nada, entonces estamos ahora sí que todos al 100% y a disposición del equipo, entonces el DT decidirá quién jugará y quién no", finalizó.

