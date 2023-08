Leagues Cup: Philadelphia vs New York RB, reprogramado por condiciones climatológicas

La Leagues Cup se ha visto afectada por las condiciones climatológicas de Estados Unidos, donde se celebra el certamen, y esta vez, se pospuso el juego por los Octavos de Final entre Philadelphia Union y New York RB, que se tenía previsto para este lunes 7 de agosto.

Ahora, será el martes 8 de agosto cuando los equipos de la MLS se enfrenten en busca de clasificarse a los Cuartos de Final, donde el ganador de este encuentro se enfrentará al vencedor del Querétaro vs New England Revolution.

“Como resultados de las tormentas eléctricas, el partido de Octavos de Final ha sido programado para mañana 8 de agosto a las 20:00 horas locales en Saburu Park en Chester, Pensilvania”, fue el comunicado del Philadelphia en su página oficial.

En México, el juego será a las 18:00 horas, tal y como se tenía planeado para este lunes y la transmisión sigue planeada de la misma forma, a través de Apple TV+ con el MLS Seasson Pass, que permite ver todo el torneo de la Leagues Cup.

Cabe recordar que no ha sido el único juego programado, pues el Chivas vs Cincinnati fue suspendido a la mitad del encuentro por tormenta eléctrica y se terminó de jugar un día después. El León vs LA Galaxy también fue reprogramado por lluvia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: DIEGO VALDÉS ESTARÁ DISPONIBLE PARA ENFRENTAR A NASHVILLE EN LEAGUES CUP