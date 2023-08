Triplemanía XXXI: Negro Casas y Nicho el Millonario lucharán por defender su dignidad

Las horas están contadas. Cada vez falta menos para la Triplemanía XXXI CDMX, la fiesta más grande de la lucha libre moderna en México. Una de las peleas más impredecibles en el cartel es el mano a mano de leyendas, donde Negro Casas y Nicho el Millonario defenderán su dignidad con base en la sabiduría y experiencia que han adquirido a lo largo de sus carreras.

2023 fue un cambio radical para el de la Dinastía Casas, pues después de trabajar por más de 40 años en la empresa de enfrente donde ya era un ídolo respetado, decidió salirse de su zona de confort y llega a la Caravana Estelar para emprender nuevos retos y conquistar nuevas arenas con diferente público.

Nadie apostaba esa aparición del 4:40 en la función del sábado 21 de enero que tuvo Lucha Libre AAA en Querétaro, es más, era algo descabellado. No obstante, ante la sorpresa de todos, Negro Casas no llegó solo sino acompañado de su pareja sentimental Dalys y se unió a su yerno Psycho Clown.

HAY TIRO Las palabras de Nicho el Millonario al Negro Casas y al CMLL: "Vengo a defender lo que es mi casa, yo me hice en esta empresa. No estoy de acuerdo en que venga a poner sus reglas, es un mugrero”. “Bienvenido a tu infierno”. : @Javier121969 pic.twitter.com/AhloDcftHN — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 18, 2023

La noticia circulaba en todos los medios de comunicación, algunos aficionados estaban ilusionados otros no mucho; pero quien no aceptó su llegada fue Nicho el Millonario, pues él considera que Negro Casas llegó cuando ya está en la recta final de su carrera, además, de que le desagrada todo lo que huela a la competencia.

No es la primera vez que se ven las caras, en la década de los 2000, Nicho el Millonario junto a la Familia de Tijuana, integrada por Halloween y Damián 666, arribaron a la Arena México para enfrentar a los mejores contrincantes, entre ellos, el Negro Casas.

Aquí no existe la tregua, y todo parece que terminará en una lucha de cabellera contra cabellera, en donde la suerte no está de ningún lado, pues el luchador extremo perdió la máscara de Psicosis en dos ocasiones y también ha sido rapado, mientras que el ex de la Peste Negra le han cortado la melena en múltiples ocasiones.

Las leyendas se verán las caras en #TriplemaniaXXXI CDMX Negro Casas vs Nicho El Millonario @ArenaCdMexico

¡ 8:00 PM

Boletos en https://t.co/9OwgBoC1bH pic.twitter.com/iX9uO0JSc5 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) July 18, 2023

Por lo pronto, Negro Casas y Nicho el Millonario tiene una cuenta pendiente el próximo 12 de agosto en Triplemanía XXXI en la Arena CDMX, uno defenderá su casa y el honor que le heredó Antonio Peña y el otro tratará de enaltecer la Dinastía Casas en la empresa, como ya lo hicieron anteriormente su papá don Pepe Casas y sus hermanos Heavy Metal y El Felino.

