Víctor Manuel Vucetich: “Nos vamos con la sensación de que pudimos hacer más”

El director técnico de Mazatlán, Víctor Manuel Vucetich aseguró que se fue insatisfecho luego de que se quedó con la sensación de que pudieron hacer más, tras caer eliminados ante Philadelphia Union en los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

“Nos quedamos con esa sensación de que pudimos haber logrado más, tuvimos en un puño al equipo de Philadelphia, se dominó el partido con 11, por supuesto que después con los diez estuvimos encima.

“Nos deja a nosotros una gran enseñanza, pero todo esto se podría haber hecho ganando también, entonces esto es lo que mejor nos deja con la incomodidad, con la inconformidad”, reconoció.

De igual manera, reiteró que no se fueron contentos, ya que consideró el juego pudieron haberlo ganado ya acceder a la siguiente ronda, para continuar haciendo historia en el certamen.

“Nos deja con ese sentimiento porque el partido como se dio es para haber ganado, siendo de algunos, y ese sentimiento no nos deja contentos, nos deja tranquilos por el esfuerzo, esto nos ha servido mucho en ese crecimiento, pero no nos deja satisfechos, y no nos deja satisfechos porque pudimos haber avanzado”, concluyó.

