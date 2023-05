La temporada de la Liga MX ha terminado, el mercado de verano está a pocos días de ser abierto y los nombres de jugadores que podrían llegar a nuestro futbol son muchos, entre ellos el de Carlos Vela.

El delantero mexicano del LAFC, equipo que jugará la Final de la Concacaf Liga de Campeones ante los Panzas Verdes de León, comentó en conferencia de prensa que no está negado a jugar en la Liga MX, donde no jugó como profesional.

"Nunca he dicho que sí o que no voy a jugar (en México), ahora estoy aquí en Los Ángeles, estoy muy contento, pero sabemos que todo puede pasar, que siempre se debe estar abierto a escuchar cualquier opción, decidir lo que sea lo mejor para mi familia, sea aquí o en México. No pienso en quiero o no quiero regresar, para mí lo más importante es ver qué lugares hay y en cuáles puedo seguir disfrutando del futbol", comentó.

Recordemos que Vela salió al Arsenal de la Premier League tras el campeonato del Mundo Sub 17 en 2005, jugó para el Salamanca, Osasuna, West Bromwich Albion y la Real Sociedad, antes de regresar al continente americano para jugar en la MLS.

Vela y su equipo esperan poder ser la segunda franquicia en la MLS en vencer a un equipo de la Liga MX para estar en el Mundial de Clubes del 2025.

