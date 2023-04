Chicharito entendió que nadie se salva de las críticas al llegar al Real Madrid: 'Nunca vas a llenar a nadie'

Javier ‘Chicharito’ Hernández es indiscutiblemente uno de los mejores delanteros en la historia del futbol mexicano. Sin embargo, al día de hoy mucha gente aún critica su carrera a pesar de que logró jugar y tener éxito en dos equipos históricos en Europa como Real Madrid y Manchester United.

En las últimas semanas, Hernández ha expresado su opinión en cuanto a las críticas comentado que, todo mundo tiene derecho a dar su opinión y exigir a los futbolistas. Sin embargo, de la misma forma ha pedido que no se confunda el apoyo con las críticas, pues cuando las cosas van mal, es cuando el apoyo debería ser mayor.

Ahora en entrevista para Claro Sports, el delantero mexicano habló sobre las críticas que él ha recibido a lo largo de su carrera, asegurando que, aunque seas el mejor jugador del mundo o estes en el equipo más ganador, seguirás siendo criticado.

“Cuando llegué al Real Madrid, ahí me di cuenta que no hay un equipo más arriba que el Real Madrid y de todas maneras hay mucha gente que sigue fregando. Ahí pasé un momento como transicional, muy espiritual en donde me di cuenta de muchísimas cosas y podría decir que ahí fue donde me cayó el 20 de que hagas lo que hagas, juegues donde juegues, hagas los goles o las falles o las metas, o digas cosas bonitas o digas cosas malas, nunca vas a llenar a nadie”, expresó Hernández.

Hoy hay mucha gente que pide el regreso de Chicharito a la Selección Mexicana, pero cuando jugaba con el Tri era de los jugadores más criticados. Esto muestra como muchas personas nunca estarán satisfechas.

