Javier ' Chicharito' Hernández aseguró que nunca ha tenido problemas con algún jugador de la Selección Mexicana, al contrario, siempre ha tratado de levantar la mano con su trabajo para ser tomado en cuenta en el Tri, aceptando que no estuvo siquiera cerca de ser tan exitoso como Hugo Sánchez, aunque sí hizo bastante ruido, como lo hace Guillermo Ochoa.

“Lo pasado, pasado, decía José José, ya se dio todo, como se dio. Tomé todo de la manera más constructiva, más positiva, responsable, para aprender y pude reconocer que no estoy para eso y dedicarme a lo mío, para poder ser tomado en cuenta debes ser un mexicano sobresaliente y es lo que he tratado de hacer como todos los mexicanos que somos futbolistas”, mencionó Hernández en entrevista exclusiva con Claro Sports MVS.

“Nunca he tenido ningún problema con ningún jugador, afortunadamente y desafortunadamente en mi carrera no fui ni cerca del mexicano más exitoso como lo fue Hugo Sánchez, pero ni cerca. De alguna manera yo creo que generé tanto ruido como también puede llegar a ser Memo (Ochoa), somos jugadores en los cuales decimos lo que pensamos y normalmente, imagínate lograr que 140, 145 millones de personas piensen igual, lo bonito es que se pueden poner de acuerdo, pero qué pensemos igual”, agregó el delantero azteca.

También dijo: Salió una nota que supuestamente nos peleamos el Tecate (Jesús Corona) y yo. Era increíble cuántas notas salieron dos o tres años después de que ya no fui a la selección, cosas que no son verdad. Algo que sí acepto es que si tengo un punto de vista lo voy a dar, con mucho respeto, te puede gustar o no, es tu responsabilidad cómo lo tomas, pero si mi pensar va opuesto a lo tuyo, porque lo diga no debería ser una persona incómoda”, finalizó.

Actualmente, el LA Galaxy, donde milita Hernández, marcha en la posición 13 del Grupo Oeste de la MLS luego de haber jugado siete partidos.

