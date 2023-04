Vasco Aguirre sobre Memo Ochoa: 'No tenemos un portero a su altura y con su trayectoria'

Javier 'El Vasco' Aguirre platicó con André Marín en el nuevo pódcast del comunicador, cuyo nombre es André Marín sin censura.

El técnico lamentó que la afición mexicana hubiese abucheado a Guillermo Ochoa durante el partido frente a Jamaica correspondiente a la Nations League que se celebró en el Estadio Azteca.

"No está bien", dijo el estratega del Mallorca. Atribuyó dicho comportamiento a el enfado de la gente con los recientes resultados de la Selección Mexicana y lo fresco que está en el imaginario colectivo el reciente fracaso en el Mundial de Qatar. Describió a Ochoa como un "blanco fácil para la gente".

Aguirre se deshizo en elogios hacia el meta azteca. "Está espectacular, está en su mejor momento. No tenemos un portero a su altera ni con su trayectoria y no se vale, no se vale", aseveró El Vasco.

"Porque está triunfando y porque nos cae mal que triunfe", agregó el técnico como posible explicación a unos abucheos que no entiende.

Javier Aguirre añadió que representar al país es un orgullo y dijo que le hubiese gustado ver cambios radicales después de lo sucedido con la escuadra nacional en Qatar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER AGUIRRE: "NO HUBO CAMBIOS DE FONDO EN EL FUTBOL MEXICANO"