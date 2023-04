A Víctor Guzmán no le es indiferente no aparecer en las primeras convocatorias del técnico nacional Diego Cocca, pues tiene claro que ha tenido un buen torneo con Chivas y dejó un gran legado de años con Pachuca.

Sin embargo, el 'Pocho' dejó en claro que es respetuoso de las decisiones del entrenador del Tri, pero sí aseguró que él seguirá haciendo todo lo que esté de su lado para convencer y ganarse el llamado.

“Al final de cuentas no sé qué es lo que Diego pretenda en los jugadores que tiene en la posición. No te sabría decir qué es lo que está pasando, a final de cuentas, mis actuaciones, el día a día con Chivas, en su momento con Pachuca, son lo que me daba para que estuvieran hablando de mí.

“Diego es el que decide, y si a lo mejor como él lo dijo, le gusta otro que está en la posición, incluso que tenga menos goles o menos asistencias, es él quien decide. Yo seguiré haciendo lo mío, lo mejor que está en mi persona, ayudando al equipo, es algo que no está en mí”, sentenció el atacante del Rebaño.

Guzmán no quiere conformarse con ser tomado en cuenta por Cocca, sino que apunta al Mundial del 2026, que se jugará en Norteamérica y al cual llegaría de 31 años, una edad, consideró, buena para estar en plenitud futbolística.

“Me gustaría poder llegar al Mundial. Pienso que 31 años no sería algo descabellado, poder jugar un Mundial. Voy a dar lo mejor de mí, voy a estar siempre apoyando que al final de cuentas soy mexicano y qué mejor que poder disputarlo”, indicó el 'Pocho'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: ALAN TORRES DESTACA GRAN LABOR DE PAUNOVIC Y TIENE AL 'POCHO' COMO SU REFERENTE