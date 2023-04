Chivas: Alan Torres destaca gran labor de Paunovic y tiene al 'Pocho' como su referente

Alan Torres siente que ha mejorado individualmente desde que el serbio Veljko Paunovic llegó a Chivas, aunque también aprendió mucho de los entrenadores que tuvo anteriormente.

"Cada uno me aportó cosas y herramientas diferentes para estar en este sitio. Es la confianza que el profe te transmite, el que sea directo, el que te diga en qué puedes mejorar, eso ha hecho que este proceso sea diferente. Hacemos lo que nos gusta", contó en rueda de prensa.

El mediocampista rojiblanco sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades: "Tengo que creer más en mí y llevar a cabo lo que me pide el cuerpo técnico", agregó.

Quiere aprender mucho de Víctor Guzmán, quien está respondiendo de buena forma en su primer torneo con el Guadalajara, pues en 13 juegos registra cinco goles y dos asistencias, números que lo convierten en el referente del equipo.

"Todos lo conocen. Es un jugador ejemplar dentro y fuera de la cancha. Siempre quiere darlo todo. Creo que es alguien que te transmite el siempre buscar y dar más. Uno anhela y desea ser como él. Es alguien ganador, ya tiene varios títulos", comentó.

Alan Torres no ha tenido la regularidad deseada en este Clausura 2023, no fue titular en gran parte del torneo, pero sí en las últimas tres jornadas, contra Atlas, Necaxa y León.

"La mayor parte del torneo me tocó ser suplente. Yo creo que es el trabajo del día a día, no bajar los brazos, el darlo todo en cada entrenamiento y el estar listo para cuando me llegara la oportunidad. La competencia interna es muy importante, ha dado resultados", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - ALAN TORRES:"QUEREMOS TERMINAR DENTRO DE LOS PRIMEROS CUATRO LUGARES"