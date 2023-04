César Huerta se ha reencontrado con el gol con la llegada de Antonio Mohamed al banquillo de Pumas. El futbolista mexicano se ha despachado con dos anotaciones, con las que espera poder estar a la altura de la afición universitaria.

“Lo había esperado tanto y llegó de la mejor manera. Son momentos de felicidad por ayudar a mi equipo. Se me pone la piel de gallina cuando veo a la gente coreando mi nombre. Me motiva e ilusiona para seguir aplicándome y estar a la altura de la enorme afición que tenemos”, señaló el 'Chino' Huerta.

Este arranque goleador comenzó en la jornada 14 ante el Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario. El futbolista Azteca ingresó al área grande para sacar un disparo al primer poste y poner en ventaja a su equipo. Esta anotación fue muy especial, ya que la familia del tapatío se encontraba en el estadio: “Se lo dedico a mi familia porque ese día estaban en el estadio. Es inexplicable la emoción, aparte por el momento en el que cayó. Por eso lo grité de esa forma. No caí en cuenta del gol hasta que vi la repetición, actué en piloto automático y me dejé llevar”.

Cabe destacar que el dorsal 12 de los felinos no anotaba dos goles desde el Apertura 2020; además que contra Toluca acertó 23 pases, provocó un penal y su único tiro terminó en gol, lo que reflejan el buen momento que atraviesa el futbolista.

“Soy un jugador desequilibrante y encarador. Desde que me llegó el balón ya sabía el espacio que tenía contra los defensas. Ya tengo clara la jugada en donde finto en centrar, abren las piernas y les tiro el túnel. Una de las características que tengo es la picardía cuando tengo el balón. No me importa si tengo a uno o dos jugadores enfrente, quiero intentar la jugada”, reveló Cesar Huerta.

