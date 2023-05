Durante los últimos años la rivalidad entre la MLS y la Liga MX ha ido en aumento debido a las recientes victorias de los equipos y la selección de los Estados Unidos sobre los cuadros Aztecas. Por lo que ahora León y el LAFC tendrán un nuevo encuentro para definir quién es el que manda en CONCACAF.

La Fiera se medirá ante Los Angeles en la final de la Liga de Campeones de Concacaf, donde ambos clubes buscarán alzarse con el campeonato y seguir demostrando si Estados Unidos o México mandan en esta región.

Cabe destacar que en esta nueva edición de esta rivalidad, Carlos Vela será uno de los autores principales con el LAFC. Por esta razón su compatriota comentó que lo aprecia mucho y que le desea lo mejor: "Yo amo con todo mi corazón a Carlos Vela, cada vez que juego contra él cada quien ve por su interés. Yo a todos les deseo lo mejor de lo mejor".

Respecto a quien es su favorito para llevarse este trofeo, el Chicharito señaló que si por el fuera ojalá Chivas estuviera en esa final y la ganará: "Obviamente yo no quiero ver a los vecinos quedando campeones, es como si dijera que Atlas eliminé a Chivas. Les deseo lo mejor a ambos, no quiero que gane el LAFC, no quiero que la gane el León, si por mi fuera que la gane Chivas".

"A TODOS LES DESEO LO MEJOR" Javier habló sobre si le gustaría que el LAFC de Carlos Vela le gane la Liga de Campeones al León. "Yo amo con todo mi corazón a Carlos Vela"

