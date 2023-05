Chucky Lozano revela lo difícil que fue mantenerse en el Napoli tras ser fichado: 'Muchas veces lloré'

Hirving ‘Chucky’ Lozano se convirtió en el primer mexicano en levantar el Scudetto de la Serie A, al quedar campeón con el Napoli, sin embargo, el delantero revela que su llegada al equipo no fue nada sencilla.

En entrevista para TUDN, el exjugador del Pachuca explicó que en ocasiones llegó a llorar pues no lograba tener la consistencia y que incluso estuvo borrado por Genaro Gattuso. Sin embargo, asegura que valió la pena al final.

“En ese año que llegó Gattuso fue muy complicado para mí porque no jugaba, no me estaban tomando en cuenta. Muchas veces lloré porque era una desesperación, pero trabajé mucho, seguí, pensando en querer jugar y gracias a Dios el siguiente torneo fue muy diferente”.

A pesar de las críticas que le llegaron en las últimas semanas, Lozano asegura que la afición siempre le han apoyado y ahora buscará quedarse varios años más con el equipo.

“Cuando yo llegué al Napoli, los aficionados siempre se han portado muy bien conmigo, siempre están muy contentos de que esté aquí y ahorita mucho más. Ese cariño me lo he ganado a base de esfuerzo, dedicación, en la entrega del día a día y del partido a partido.

“Lo que yo quisiera sería quedarme muchos años aquí, he hecho una historia aquí y sería muy bueno para mí, pero hay cosas que uno no puede controlar, que no están en nuestras manos. Ojalá que en este tiempo se pueda arreglar algo y que sea aquí”, reveló el mexicano.

