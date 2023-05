Santiago Giménez sigue brillando con el Feyenoord. El mexicano logró anotar otro gol en la victoria del equipo de Rotterdam y ahora varios equipos en Europa han demostrado su interés en el delantero para la siguiente temporada.

Santiago Giménez rompió el récord de más goles anotados en por un mexicano en su primera temporada en Europa al anotar un tanto ante el Excélsior en la Eredivsie. Ahora el goleador asegura que no se cierra ante la posibilidad de salir del club en verano.

“No sé. Me encanta este club. Este club me abrió la puerta a Europa. No sé qué pasará ahora. Primero quiero concentrarme en el próximo juego y ganar algo aquí. Veremos qué sucede después”, explicó el exjugador del Cruz Azul.

Varios equipos en Inglaterra, España, y Portugal han mostrado su interés por el mexicano, pero el club holandés buscará retener al delantero al menos una temporada más.

