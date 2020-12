Chucky Lozano: Napoli, a mantener la supremacía en Serie A sobre Crotone

Napoli enfrentará este domingo al Crotone en la Jornada 10, rival al que le tiene tomada la medida, pues no ha perdido contra este equipo en la historia de la Serie A.

Este promete ser un duelo bastante contrastante, pues un equipo está posicionado en la parte alta de la clasificación, mientras que el otro lleva varios días en el último puesto.

Estos dos clubes coincidieron por primera vez hace cuatro años. Azzurri derrotaron 2-1 en la Ida y 3-0 en la Vuelta al Napoli en la temporada 2016-17 y 2-0 en la Ida y 1-0 en la Vuelta en la campaña 2017-18.

Los Tiburones descendieron en la temporada 2017-18 y consiguieron su ascenso para la campaña 2020-21.

Hirving Lozano ha tenido que esforzarse al máximo para poder convertirse en un titular indiscutible para el entrenador Gennaro Gattuso.

El extremo mexicano ha participado en ocho de los nueve juegos que hasta ahora tiene su equipo, mismos en los que ha registrado cuatro anotaciones y una asistencia, por lo que se ha ganado la confianza del histórico exjugador y actual estratega italiano.

A los dos equipos les urge sumar puntos. Napoli aspira a 20 puntos, cantidad con la que se podría meter a puestos para la próxima edición de la UEFA Champions League.

El Crotone llegaría a 5 unidades y podría abandonar el último puesto de la tabla general, aunque seguiría peleando por no el no descenso de la Serie A.

El Nápoles enfrentará hoy al Crotone y a media semana se medirá ante la Real Sociedad en el Estadio Diego Armando Maradona, que hasta hace unos días se llamaba Estadio San Paolo.