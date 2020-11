Cubo Torres: Delantero mexicano no renovará con Atlanta United y será agente libre

Decepcionante fue la temporada 2020 del Atlanta United en la Major League Soccer (MLS) al no poder clasificarse a los Playoffs y terminar en ala posición 12 de la Conferencia Este.

Ante los pésimos resultados, The Five Stripes decidió no renovar el contrato de ocho futbolistas, entre los que se encuentra el mexicano Erick 'Cubo' Torres.

De este forma el atacante nacional se convierte en agente libre a la espera de un acuerdo con otro equipo de la MLS.

El Cubo, en 13 juegos con la playera del Atlanta United marcó sólo un gol. Fue el tanto de la honra de la escuadra de Atlanta en su derrota por 4-1 ante Orlando City FC.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALAN PULIDO: SPORTING KANSAS CITY ELIMINÓ EN PENALES AL SAN JOSÉ EARTHQUAKES DE FIERRO Y ALANÍS