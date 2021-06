DT del Inter de Miami sobre Pizarro: 'No hay posibilidad que deje el equipo'

El regreso de Rodolfo Pizarro al conjunto del Guadalajara o como se especuló, tras unos comentarios en redes sociales con Héctor Moreno, al Monterrey, se ve frenado ante las declaraciones que hizo el DT del Inter de Miami.

"No hay ninguna posibilidad que Rodolfo deje el equipo. Han habido muchas especulaciones. No ha podido jugar porque ha estado lesionado. No tomaré más preguntas sobre Rodolfo Pizarro. Está feliz aquí", comentó Phil Neville DT de la escuadra de 'Las Garzas'.

El mexicano fue adquirido por el equipo de David Beckham para llevarlo a la Major League Soccer en 2020 a cambio de13 millones de dólares.

El mediocampista ha jugado 26 partidos con el Inter de Miami y sólo ha anotado cuatro goles desde su llegada.

