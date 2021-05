Efraín Álvarez: Buscado por clubes europeos; sin ofertas por parte de Chivas

Las recientes actuaciones de Efraín Álvarez con Los Angeles Galaxy y su reciente llamado a la Selección Mexicana han llamado la atención de clubes europeos sobre el mediocampista.

Y fue Dennis Te Kloese quien reveló que el mexicano tiene ofertas de equipos del Viejo Continente, además de descartar cualquier tipo de oferta por parte de Chivas.

"Hay equipos en Europa que han preguntado realmente por él, que le están dando un seguimiento; si hubiera algo formal (de Chivas) podría yo opinar, pero como no hay nada formal y no hay nada por él, no. Es más, me sorprendió un poco la noticia que salió, con tanto dinero y que nosotros pedimos tanto, la verdad no sé de dónde salió, ¿Como que era día de broma o qué?", confesó Te Kloese en entrevista para ESPN.

Aunque el directivo reconoció del potencial de Álvarez y su futuro prometedor, espera que se pueda mantener con el equipo angelino por más tiempo.

"Estamos muy contentos de tenerlo, surgió de la academia (del LA Galaxy) y la verdad es un chavo que poco a poco se va a tener que establecer y también tiene que luchar por un lugar. En la media cancha con nosotros tenemos a Jonathan (dos Santos), tenemos a Sebastian Lletget, tenemos a un jugador como Víctor Vázquez, tenemos jugadores que obviamente tampoco quieren rendirse y eso nos hace fuertes y crea una buena competencia interna", dijo el Dennis.

