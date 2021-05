Héctor Herrera y Charlyn Corral sobre su paso en Europa: "Nadie te regala nada"

Héctor Herrera y Charlyn Corral defienden la bandera de México en el Atlético de Madrid. El centrocampista del equipo masculino y la delantera del femenino repasaron en una charla su evolución y el salto al futbol europeo. "Solo quien lo ha vivido sabe lo duro que es. Nadie te regala nada", asegura la jugadora.

Herrera acumula siete temporadas en el futbol europeo, cinco con el Porto, al que llegó en julio de 2013, y dos con el Atlético de Madrid. Por su parte, Corral lleva seis campañas en España, cuatro en el Levante y dos en el Atlético, después de una breve estancia en el Merilappi United finlandés.

"Cuando das ese salto de salirte a tu zona de confort, decir quiero más, es de admiración. Solamente quien lo ha vivido sabe lo duro que es. No te regalan nada, todo te lo tienes que ganar, lo cual es bueno, porque así es la vida, hay que ganarse las cosas", manifestó Corral durante esta charla con su compatriota Herrera en el salón de actos del estadio Wanda Metropolitano.

"Nos ha tocado vivir juntos el sueño como mexicanos de compartir el mismo equipo, creo que eso como mexicanos debe hacernos sentir orgullosos", agregó Herrera.

Durante la conversación el centrocampista relató su periplo futbolístico, desde los juegos infantiles y el futbol callejero hasta que a los 15 años salió de Tijuana para ir al Pachuca, donde comenzó "la aventura de querer ser jugador" hasta el salto a Europa.

"Estaba jugando en la selección y el Porto contactó a Pachuca. Yo creo que me vieron que habíamos jugado en la sub-23 durante el proceso olímpico y luego ganamos el oro en las olimpiadas (de Londres 2012). Fue una ventana muy grande para todos. A partir de ahí supe que el Porto estaba interesado en mí", recordó Herrera, para quien fue "un sueño" jugar en Europa, pero que también sintió "miedo" antes de aterrizar en el Viejo Continente.

Por su parte, Charlyn Corral rememoró sus inicios en el futbol desde pequeña, cuando era "la única mujer entre hombres" y se sentía "protegida" por su hermano y su padre.

"Lloraba porque me daba miedo, no había más niñas... Era difícil, porque yo sabía que estaba haciendo algo que no era común... Empecé a darme cuenta que el futbol me ayudaba a socializar más con los niños, y también me sacaba el carácter de que no me diera miedo nada", relató.

La Selección también le permitió dar el salto, primero a Estados Unidos en los Louisville Cardinalls, y después a Finlandia, que recordó como "una aventura loca", hasta que le llegó la llamada del futbol español.

"Pasó en el 2015 cuando jugamos el Mundial en Canadá de la selección. Estaba en un buen momento, recién graduada, había ido a Finlandia, mi mente era puro futbol. La vida o el destino hicieron que me contactara un club de acá, el Levante, por entonces no conocía nada de España. Conocí a un mexicano que estaba en Valencia y me dijo 'vente, no lo pienses, te ayudo con lo que necesites, la vas a romper', y me dije que no tenía nada que perder", recordó.

Desde entonces acumula seis temporadas en el futbol español, las cuatro primeras en el Levante con una media de más 20 goles por temporada y el 'Pichichi' a la máxima goleadora de la campaña 2017-18. "Quien me conoce sabe que me costó darme a respetar, y el logro de ser pichichi fue la cereza del pastel, de muchos años de esfuerzo", valoró.

Herrera y Corral mantuvieron esta charla como parte de la campaña 'Soñadores' organizada por un patrocinador del Atlético, la empresa de pagos Ria Money Transfer.

