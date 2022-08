Erick Gutiérrez: Van Nistelrooy, el hombre que evitó su salida del PSV

Erick Gutiérrez, mediocampista del PSV, aseguró que un personaje importante para su permanencia en la escuadra de los neerlandeses fue Ruud Van Nistelrooy.

El entrenador y exfutbolista habló con el mexicano para decirle que no perdiera la calma en esa época adversa y que saliera adelante para ganarse un lugar en el equipo.

El 'Guti' afirmó que Van Nistelrooy desde antes de ser entrenador del cuadro tulipán, ya le daba consejos a Gutiérrez para que tuviera una mejor participación en el cuadro.

"Casi nadie sabe que cuando estuve en mis primeros años acá, se me acercaba mucho a hablar de que no estaba jugando, se me acercaba mucho como futbolista, me decía que tenía que tomar mejores decisiones, que tenía que ver por mí, por mi familia y mi futuro", señaló 'Guti' en entrevista para TUDN.

Al final, cuando Erick Gutiérrez estuvo cerca de salir a otro club, llegó Van Nistelrooy para decirle que contaba con él y a partir de ahí su vida en el PSV cambió drásticamente, al grado que ahora es un referente del mediocampo del PSV.

