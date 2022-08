Marcelo Flores: DT del Oviedo elogió al mexicano por ser 'valiente' y 'descarado'

Marcelo Flores debutó con el Real Oviedo ante el FC Andorra en la Segunda División de España. A pesar de no disputar una mitad entera, el seleccionado nacional fue elogiado por el entrenador del equipo, Jon Pérez Bolo.

Pérez Bolo mencionó en conferencia de prensa que Flores dejó buenas impresiones, incluso destacó su valentía y su descaro para encarar a los rivales, sin embargo, aseguró que el resultado 'manchó' la buena imagen que dejó el mexicano.

"Yo creo que para ser su primer partido ha demostrado descaro, valentía, ir a buscar al rival desde el primer minuto. Estamos contentos porque ha debutado, pero el resultado hace que esa buena imagen que nos ha dejado, quede un poco al margen", indicó.

Asimismo, el estratega del Real Oviedo señaló que trabajarán en los errores que le costaron la primera victoria de la temporada ante el FC Andorra, club de Gerard Piqué.

"Estamos tristes porque no es lo que queríamos, pero la derrota no tiene que empañar las cosas buenas que se han visto. Tenemos que seguir trabajando y solucionar los problemas que hemos podido cometer, entrenarlos y que no se vuelvan a repetir", finalizó.

Marcelo Flores y Daniel Aceves debutaron con el equipo asturiano en la Segunda División de España. El canterano del Arsenal ingresó al minuto 54, mientras que el de Tuzos arrancó el encuentro como titular.

