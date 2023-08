Javier Aguirre ‘reventó’ a LaLiga por priorizar el dinero: ‘Queremos hacer lo que hace la Kings League’

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, criticó a LaLiga por priorizar el dinero sobre lo deportivo. Esto llega tras el anuncio sobre la realización de una nueva serie sobre los equipos que se filmará en esta campaña 2023-24.

El entrenador mexicano expresó su descontento ya que el futbol español está enfocándose más en el dinero que en sus propios equipos, considerando que cada vez se parece más a la Liga de streamers la ‘Kings League’.

“Estoy en la línea de Simón, estoy en esa línea, no todo vale con dinero, está muy bien el dinero, pero hay que priorizar cosas. Antes nuestro ejemplo era la Premier (League), lo que hacía la Premier lo queríamos hacer y ahora parece que queremos hacer lo que hace la Kings League".

El entrenador también sabe que los horarios complicados y el poco descanso se han dado por los derechos de televisión. Aun así, en entrenador confesó que no le queda más que adaptarse a estos horarios.

“Estamos a expensas de lo que digan, lo que deciden los horarios, el rating y todo eso, lo que significan los dineros y priorizando los dineros por encima de lo deportivo. El año pasado con nueve partidos a las 2 de la tarde, ya no está Kang (In Lee), el mercado coreano ya no nos pertenece, vamos a ver si eso nos da un respiro. Hay que adaptarse, no hay más, no hay más”, comentó el entrenador en conferencia de prensa.

Javier Aguirre, en contra de las cámaras de LaLiga en los vestuarios. "Antes nuestro ejemplo era la Premier y ahora parece que queremos hacer lo que hace la Kings League". pic.twitter.com/w8naX1LABF — Relevo (@relevo) August 17, 2023

