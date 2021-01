Joan Laporta mencionó que Rafael Márquez fue uno de los mejores jugadores que fichó durante el tiempo que fue presidente del Barcelona.

En entrevista con el programa el Iniestazo, el exdirectivo blaugrana contó cómo se dio la llegada del 'Kaiser'.

“Fue un jugador que se consolidó mucho y que tuvo una intervención muy decisiva en esos años. Todos los que tuvieron la presencia continuada en el equipo triunfaron a un gran nivel. Dieron muy buen resultado", mencionó.

Fui una verdadera ganga o no presi??@JoanLaportaFCB https://t.co/rK9coxZsrJ — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) January 11, 2021

Dentro de la negociación estuvieron involucrados Joan Laporta, Txiki Begiristain y Jorge Mendes, quien ofreció a Cristiano Ronaldo al Barcelona.

El agente portugués representaba en ese entonces al histórico defensor mexicano, que hizo historia con el cuadro catalán.

"Viene y dice 'felicidades, presidente', empieza a hablar con el director deportivo y dice 'tengo un central buenísimo'", indicó.

“Me dijo 'si lo traigo por cinco millones, ¿me lo ficha?' Yo le conté a Txiki y me dijo que era imposible que lo trajeran por esa cantidad, le respondí que le había dado la mano y que si lo traía lo teníamos que fichar, porque la palabra del presidente es ley", relató.

Laporta dijo que dos semanas después llegó Jorge Mendes con la carta de Rafael Márquez, quien destacó en el Barcelona al ganar cuatro veces LaLiga y dos veces la UEFA Champions League.

"Me dice la secretaría de recepción 'hay un señor con un chico, que dice que ha quedado con usted', yo pensé 'no he quedado con nadie'. Me dijo 'sí, que viene de Mónaco', empecé a ligar la historia, le dije que pasara y llegó con la carta donde vendían al jugador por cinco millones”, finalizó.

