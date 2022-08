Jorge Sánchez: Betis pudo haber firmado antes que Ajax al mexicano

Su paso en América, el haber aprendido a manejar las emociones y a vivir con la presión de ser el mejor en cada torneo son lecciones entendidas que Jorge Sánchez lleva a su nueva aventura con el Ajax.

“Creo que lo que más resalto es la presión, la presión que vives en selección y en América son de las más altas, estar compitiendo siempre, la afición siempre quiere que estés en primeros lugares y que quedes Campeón como sea y con eso me quedo, también en Holanda siempre quieren que estemos peleando, que siempre quedemos campeones, que hagas un buen papel en la Champions y me voy con la confianza de ser un jugador más positivo y con mucho carácter”, afirmó en entrevista con RÉCORD.

El examericanista aseguró que no hay mejor equipo que te eleve tanto como las Águilas y que no hay un solo jugador que no quiera defender los colores del América.

“La verdad es que es una vitrina grande el estar aquí, jugador que me digas que no quiere venir al América es una total tontería porque es el equipo más grande de México, es el equipo que te ayuda a crecer mentalmente, futbolísticamente, te ayuda a crecer a tus metas, yo lo estoy viviendo de esta manera, yo crecí laboralmente y ahora estoy yendo a un equipo muy grande como el Ajax”, aseguró Jorge Sánchez.

PUDO IR AL BETIS

Desde tiempo atrás, Sánchez tuvo la oportunidad de emigrar al futbol de Europa, Betis fue una opción real hace un par de años, sin embargo, la directiva no accedió y en su lugar decidieron extenderle su contrato cuatro años más.

No obstante, Jorge siempre aceptó las decisiones del club y se entregó al máximo siempre, por ello, hoy el lateral se va sin deberle nada al equipo y bajo los mejores términos con la directiva azulcrema que en esta ocasión empujó su salida.

“La verdad es que yo nunca presioné al club, estuve siempre muy tranquilo con esa situación porque yo sabía que si era una buena oferta, ellos iban a aceptar, estoy muy agradecido con el club y agradecido con los compañeros y cuerpo técnico, personas que estuvieron conmigo en todo momento que desde que llegué me trataron de la mejor manera. Estoy muy contento porque me ayudaron a crecer, gracias a Dios se dio esta oportunidad y todo por América y Ajax que fueron fundamentales en este paso importante”, comentó.

“Me voy agradecido con el América por cómo me abrió las puertas y como me está dejando ir porque me estoy yendo de una muy buena manera, tenemos una buena relación con América y me voy muy contento, fue muy difícil decirle adiós al América”, apuntó Sánchez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - PUMAS VS AMÉRICA, LA MEJOR ENTRADA DEL TORNEO EN EL ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO