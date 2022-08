Henry Martín: 'Victoria ante Pumas, reflejo del buen trabajo que América viene haciendo'

Henry Martín, delantero del América, señaló que los resultados adversos que tuvieron las Águilas en el arranque del torneo no eran el verdadero reflejo del buen trabajo que el equipo venía realizando; sin embargo, consideró que ante Pumas lograron redondear todo su esfuerzo ganando contundentemente.

“El equipo venía jugando bien, desafortunadamente no nos venían acompañando los resultados, pero creo que en la cancha por muchos lapsos lo hicimos bien y se extendió eso que veníamos haciendo y afortunadamente fuimos contundentes”, declaró Henry tras la disputa del Clásico Capitalino.

Pese al gran resultado ante su odiado rival, Martín cree que este no es el despertar de las Águilas, ya que deberán seguir trabajando como hasta ahora para que sigan llegando los triunfos.

“No hablo de despertar. Venimos trabajando muy bien, venimos haciendo las cosas de la mejor manera y mientas sigamos por este camino, los resultados van a acompañarnos”, agregó.

Al delantero yucateco no le quita el sueño no haber anotado ante los universitarios, pues para él, lo más importante fue haber sacado los tres puntos, además destacó la asistencia de gol que puso, así como el travesaño que derivó en el gol de Diego Valdés.

"No importaba si anotaba o no, lo importante era que el equipo ganara. Me tocó una asistencia hoy y un travesaño. Lo importante es que ganamos, que mis compañeros están anotando, que estamos generando arriba y le da confianza que el equipo esté unido”, apuntó.

“Diego, Jona, Zendejas. Me da mucho gusto por ellos porque venían trabajando bien, pero el gol no se les estaba dando. Aquí no hay que ser egoístas y pensar que solo uno debe anotar. Lo importante es que tenemos opciones y todos generamos oportunidades de gol arriba, tener un equipo que cualquiera puede convertí”, sentenció.

