Jorge Sánchez confesó que recibió fuertes amenazas tras su error con América en 2019

Jorge Sanchez, hoy jugador del Ajax, comentó lo difícil que fue superar aquel error cometido en la Final del Apertura 2019 ante Monterrey, aquel fallo evitó la posibilidad de que el América levantara un título más.

El futbolista reveló que recibió amenazas de muerte e incluso pensó en el retiro, pero también reconoció que hoy ya no le atormenta.

“Nunca había tenido un error tan fuerte como lo de la Final. Fue el que me marcó mucho porque hubo un momento en mi carrera, en mi vida personal, en donde yo quería tirar la toalla, ya no quería saber nada; recibía muchas amenazas. Mi familia recibió muchas cosas malas, videos fuertes”, confesó para TUDN.

El futbolista admitió que su familia fue fundamental para dejar atrás aquel amargo momento, ya que con su apoyo y comprensión encontró la manera de sobreponerse y seguir adelante con su carrera.

“Hubo un momento donde quise tirar la toalla y mi familia fue la que me ayudó mucho y que venía también mi hijo en camino, entonces no podía dejar las cosas atrás. Ahora sé que si cometo un error voy a levantarme, voy a seguir luchando. A mí me han enseñado eso mi papá y mi mamá, de que hay que salir adelante”, sentenció.

Actualmente el mexicano ha jugado nueve partidos con el conjunto neerlandés, donde ha anotado un gol y ha repartido una asistencia.

