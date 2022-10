PSG en ‘números rojos’ por contrato de Mbappé; tendrán pérdidas de 370 millones de euros

El París Saint Germain (PSG) está atravesando un momento complicado, económicamente hablando. El contrato de Kylian Mbappé los dejó bastante ‘tocados’.

El PSG reportará 370 millones de euros de pérdidas esta temporada, según informa el medio especializado L’Équipe.

La razón primordial de esta baja económica fue la renovación de Kylian Mbappé, quien está totalmente vinculado con los parisinos por un par de años más. A estos gastos superlativos se sumarán los mega sueldos de Neymar, Messi y la adquisición de Sergio Ramos.

A lo largo de los meses, el club trató de deshacerse de un par de jugadores, incluso hubo rumores sobre la salida de Neymar. No obstante, no se concretó nada y no pudieron ahorrar capital.

A este momento complejo para las finanzas del PSG se debe considerar el pago de multas, lo cual aún hace más pantanoso el presente parisino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TEN HAG TRAS EL BUEN PASO DEL UNITED: 'EL ESPÍRITU ESTÁ EN LAS NUBES, HAY QUE MANTENERLO'